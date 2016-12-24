Мордовия находится на лидирующих позициях в стране по количеству «Сильных идей для нового времени»

Продолжается прием заявок на участие в ежегодном форуме «Сильные идеи для нового времени». Это платформа, где каждый может предложить свои позитивные инициативы для развития нашей страны.

По данным Министерства экономики, торговли и предпринимательства РМ, на данный момент жители Мордовии уже направили 281 предложение - это один из лучших результатов по стране.

Прием заявок продолжается и завершится 15 мая 2025 года. Оставить свои идеи можно на платформе.