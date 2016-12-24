«IQ ПФО – 2025»: в десятый раз Республика Мордовия стала точкой притяжения для интеллектуальной молодежи Приволжья

23 апреля 2025 года в Республиканском дворце культуры Саранска состоялось торжественное открытие X Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО».

В юбилейный десятый раз Республика Мордовия принимает участников и гостей одного из основных общественных проектов, реализуемых под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Ребят приветствовали заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова и председатель совета ректоров вузов Республики Мордовия, ректор Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П.Огарёва Дмитрий Глушко.

Заместитель полпреда Олег Машковцев поздравил одаренных и перспективных студентов от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова, подчеркнув, что в округе развитию и поддержке молодежных инициатив уделяется особое внимание: «В нашем округе реализуются проекты, участие в которых дает молодым людям возможность раскрыть способности, показать навыки и умения, проверить знания и, конечно, проявить характер и силу воли. Уверен, что участие в Олимпиаде станет для вас важным шагом на пути личностного роста, а приобретенный опыт решения сложных задач позволит добавиться успехов в выбранной профессии. Хотя, надо признать, каждый из вас уже успешен. Из 19 тыс. человек всего 250 стали участниками финала, и это высокий результат! Мы посчитали нужным расширить географию Олимпиады, чтобы не только создать дополнительную конкуренцию, но и позволить участникам финала обрести новых друзей за пределами Приволжья».

В состязаниях участвуют победители внутривузовских и региональных отборочных этапов в регионах ПФО, а также сборные новых регионов нашей страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и гости олимпиады из Китая, Индии, Узбекистана, Киргизии и Республики Беларусь, принимающие участие вне конкурса. Оценивать знания самых эрудированных представителей молодежи будут эксперты из числа ученых, бизнесменов, представителей IT-компаний округа и страны.

От имени Главы Мордовии Артёма Здунова участников Интеллектуальной олимпиады приветствовала Первый заместитель Председателя Правительства Республики Мордовия Галина Лотванова: «В нашей республике созданы все условия для того, чтобы наше молодое поколение училось, развивалось, реализовывалось, находило себя в малых и больших делах. При поддержке Главы Мордовии мы всё делаем для того, чтобы молодёжи было комфортно в нашем регионе, чтобы она выбирала местом для жизни нашу республику».

Программа окружного этапа олимпиады «IQ ПФО» включает семь видов интеллектуальных соревнований: «Робототехника», «Пилотирование БПЛА», «Программирование БПЛА», «Парламентские дебаты», «Управленческие поединки», интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» и «Конкурс инженерных команд». По итогам «мозгового штурма» в различных областях науки, техники, культуры и политики будут определены победители и призеры как по отдельным конкурсным направлениям, так и в командном первенстве.

Торжественное закрытие X Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа «IQ ПФО» и награждение лучших эрудитов среди студенческой молодежи состоится 25 апреля т.г.

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