Путин в Наццентре «Россия» наградил победителя премии «Служение» в номинации «Мужество и героизм – на благо служения Родине»

В рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей премии «Служение».

Также в торжественной церемонии приняли участие и делегаты из Мордовии, в их числе – главы районов, депутаты, а также руководитель Администрации Главы и Правительства РМ.

Напомним, что Всероссийская муниципальная премия «Служение» учреждена по поручению Президента в 2023 году. Награда присуждается по 10 номинациям представителям муниципального сообщества, внёсшим значительный вклад в решение вопросов местного значения и развитие местного самоуправления. В этом году рассмотрено более 41 тысячи заявок из всех субъектов Российской Федерации.

Президент России поздравил участников и гостей церемонии с Днем местного самоуправления он подчеркнул, что работа на муниципальном уровне – это и огромная ответственность, и настоящее призвание, важнейшая для государства и общества миссия.

«Это действительно подлинное служение землякам, соседям, согражданам. И конечно, правильно, что именно так – «Служение» – называется премия, присуждаемая за лучшие проекты и инициативы муниципального сообщества. Знаю, что определение победителей и лауреатов было непростой задачей. Оргкомитет премии получил почти 42 тысячи заявок, а в народном голосовании приняли участие около одного миллиона человек. Это говорит о том, что и идея премии, и сам ваш труд находят отклик у людей. Такое признание, уверен, послужит стимулом для ещё более плодотворной работы, для появления новых инициатив и проектов, которые помогут раскрыть потенциал местного самоуправления, укрепить благополучие наших граждан», – отметил Владимир Путин.

Награду в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» из рук президента получил первый замглавы Вейделевского района Белгородской области Владимир Таранцов.

В номинации «Прямой разговор — доверие к власти» лауреатами стали глава администрации города Рязани Виталий Артёмов и заместитель руководителя Центра управления регионом Липецкой области Сергей Ложков. Награды им вручил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.





«Очень символично вручать награду двум проектам, которые являются важным и логичным продолжением работы, начатой в Центрах управления регионами. Эти структуры, созданные по поручению Президента, доказали свою эффективность, и теперь муниципальные центры управления стали следующим шагом — более близким к жителю, более конкретным в решении ежедневных задач. Это важнейший инструмент обратной связи, который помогает власти слышать людей и не просто фиксировать запросы, но и оперативно реагировать. Такие проекты — не про отчётность, а про реальную помощь. Уверен, что именно за такими решениями — будущее современной, клиентоориентированной системы управления», — отметил Владимир Табак.

Премия «Служение» проводится второй год подряд и уже стала крупнейшей профессиональной платформой для муниципального сообщества страны. В 2025 году в Премии приняли участие представители всех регионов, заявки подали главы муниципалитетов, сотрудники администраций, депутаты, активисты ТОС и сельские старосты.