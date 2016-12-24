В Мордовии работает анонимный чат-бот для обращений жителей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях

Инновационный проект
В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
Защити своих_13 - анонимный чат-бот для обращений жителей Республики Мордовия, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
Если вы или ваши близкие столкнулись с буллингом, актами противоправных и мошеннических действий, вербовкой - НЕ стоит молчать. Помощь рядом!
Защити своих, защити тех, кто нуждается в поддержке больше всего…
Чат-бот разработан Региональным центром информационной безопасности и психологической помощи молодёжи Гражданского-патриотического центра молодёжи.
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В Мордовии запустили первый в России завод по производству гибких солнечных модулей
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