В Мордовии работает анонимный чат-бот для обращений жителей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях

Защити своих_13 - анонимный чат-бот для обращений жителей Республики Мордовия, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Если вы или ваши близкие столкнулись с буллингом, актами противоправных и мошеннических действий, вербовкой - НЕ стоит молчать. Помощь рядом!

Защити своих, защити тех, кто нуждается в поддержке больше всего…

Чат-бот разработан Региональным центром информационной безопасности и психологической помощи молодёжи Гражданского-патриотического центра молодёжи.