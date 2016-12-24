Артём Здунов провел встречу с вице-президентом Федерации водных видов спорта России Евгением Коротышкиным

21 апреля Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу встречу с вице-президентом Федерации водных видов спорта России Евгением Коротышкиным. Во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова и министр спорта РМ Никита Ларьков.

«Рад приветствовать вас в Мордовии, - сказал Артём Здунов. - С Федерацией водных видов спорта у нас очень плотные отношения. Инфраструктуру нашу вы хорошо знаете. За последние годы в районах республики было открыто четыре бассейна. Популярность плавания в Мордовии очень большая».

Плавание – один из базовых для региона и самых любимых видов спорта. Всего в Мордовии работают 36 плавательных бассейнов, восемь из них находятся в ведении Минспорта республики. При этом часть инфраструктуры, как отметил Глава Мордовии, требует обновления. «Надеемся на поддержку Федерации в этом вопросе», - сказал Артём Здунов.

Евгений Коротышкин поблагодарил Главу республики за внимание к развитию этого вида спорта. «Плавание - это жизненно необходимый навык, который надо прививать с самого раннего возраста. Мы хорошо знакомы с регионом, в эти дни проводим здесь первенство России по плаванию среди юношей и девушек. Наша Федерация готова участвовать в поддержке федеральных и региональных программ», - отметил он.

В Саранске ежегодно проходят первенство России, чемпионат и первенство ПФО по плаванию, всероссийские соревнования «Резерв России».

В республике сформированы сборные команды по плаванию и прыжкам в воду. В перспективе планируется развитие таких видов спорта, как синхронное плавание, плавание на открытой воде и водное поло.