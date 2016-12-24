На заседании АТК и Оперативного штаба в РМ обсудили вопросы антитеррористической защищенности объектов республики

21 апреля Глава Мордовии Артём Здунов провел совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в РМ.

Руководитель республики подчеркнул: угрозы нарастают. По информации Национального антитеррористического комитета, активность украинских спецслужб по подготовке и совершению на территории России диверсионно-террористических актов усиливается. Расширяется география атак с применением БПЛА.

«Главная задача - обеспечить безопасность наших граждан и промышленных объектов», - подчеркнул Артём Здунов.

Участие в заседании принял депутат Госдумы РФ, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он проинформировал комиссию о внесенных в законы РФ поправках, ужесточающих ответственность за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), а также за совершение терактов и диверсий.

Кроме того, принят закон о безопасности зрелищных мероприятий. С 1 сентября 2025 года начнет действовать единый уведомительный порядок при их организации.

Мероприятия должны будут проводиться с соблюдением требований к антитеррористической защищенности. При этом вводится запрет на их проведение на объектах и территориях, которые не соответствуют требованиям безопасности. На региональные и муниципальные власти возлагаются полномочия по информированию полиции и Росгвардии о мероприятиях и мерах по обеспечению их безопасности.

Считанные дни остаются до Первомая и Дня Победы. В республике запланировано проведение большого числа культурно-массовых, военно-патриотических и спортивных мероприятий. Подготовка идет во всех районах.

«Наша задача – организовать ситуационное реагирование на террористические угрозы, гарантировать безопасность жителей, - подчеркнул Глава республики. - Вопросы антитеррористической защищенности требуют от нас скоординированных усилий, это задача не только силовых структур, но и органов власти, промышленного блока».

В этой связи участники заседания обсудили дополнительные меры по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса, образования, здравоохранения и мест массового пребывания людей. Заслушаны доклады руководителей Министерства промышленности , науки и новых технологий РМ, Министерства образования РМ, Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ, Администрации г. о. Саранск и ряда предприятий республики.

О том, как будет обеспечиваться общественная безопасность в период подготовки и проведения Праздника Весны и Труда, а также 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, доложили заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МВД по РМ Владислав Пинаев и начальник Управления Росгвардии по РМ Алексей Каринкин.

Об обеспечении антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры проинформировал председатель Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ Василий Понедельников.

О мерах по повышению уровня подготовленности специалистов, задействованных в профилактике терроризма, доложила председатель Госкомитета по делам молодежи РМ Анастасия Гришнева.