В Мордовии «Учителем года-2025» стала педагог Центра образования № 15 «Высота» Екатерина Чугунова

21 апреля итоги конкурса «Учитель года Республики Мордовия - 2025» подвели на площадке нового корпуса саранской школы № 11. В торжественном мероприятии принял участие Глава региона Артём Здунов.

«Не только знания определяют победителя, но и многие другие хорошие качества, которые вы передаете своим ученикам. Мы доверяем нашим учителям самое дорогое – наших детей, - подчеркнул важность профессии руководитель республики. – Скоро великий праздник – День Победы. Сейчас наши бойцы защищают рубежи России в ходе специальной военной операции. Каждого такого человека, сделанного из стали, воспитали обычные учителя. Школа – это не только фабрика знаний и умений, это огромный воспитательный процесс! Низкий вам поклон!»

Артём Здунов отметил также, что к Мордовии с большим уважением относится Министерство просвещения России, большую поддержку оказывает Президент страны – все это помогает развивать образовательную инфраструктуру. Эта работа будет продолжена.

В текущем году участниками конкурса профмастерства стал 21 учитель. Их навыки и передовые методы обучения оценивало жюри, которое состояло из победителей конкурсов прошлых лет. В ходе непростых испытаний были выбраны пять суперфиналистов: учитель начальных классов Комсомольской школы № 2 Марина Ефимкина, учитель русского языка и литературы обособленного структурного подразделения «Школа №2» Большеберезниковской школы Марина Танаева, учитель информатики и математики рузаевской школы № 5 Татьяна Чавкина, учитель химии Центра образования № 15 «Высота» им. Героя Советского Союза М.П. Девятаева Екатерина Чугунова и учитель начальных классов Торбеевской школы № 1 Олеся Шлаева.

«Учителем года Республики Мордовия–2025» стала Екатерина Чугунова. В своем ответном слове за поддержку, любовь и внимание она поблагодарила не только своих близких и родных, но и школьную семью Центра образования «Высота» - коллег, учеников и родителей.

«Благодаря участию в конкурсе «Учитель года» мы получаем огромный опыт, растем и развиваемся. Конкурс еще раз доказал, что учитель – не просто профессия, это призвание! Я рада быть частью такого большого педагогического сообщества Мордовии», - отметила Екатерина Чугунова.

Митрополит саранский и мордовский Зиновий рассказал, что недавно в республике заработал духовно-просветительский центр «Россия – наша история», а сегодня святейший патриарх Кирилл передал свое благословение на работу этого центра.

«Программы и проекты, которые мы ведем по просвещению, познанию истории через призму наших великих святых, уже подхватили около 50 регионов, будем это развивать. В Мордовии, как нигде, ведется работа по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. Наши учителя – служители добра!» - подчеркнул владыка Зиновий.

Председатель жюри конкурса, председатель Мордовской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки Юрий Базов отметил, что конкурс год от года растет и показывает, что профессионализм педагогов региона возрастает, они умело используют в своей работе все самые передовые методы. «Пусть ваш опыт будет полезен всем педагогам республики», - пожелал он.

Победитель конкурса «Учитель года Республики Мордовия – 2025» Екатерина Чугунова представит Мордовию на всероссийском уровне.