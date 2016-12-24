Жителей Мордовии приглашают принять участие в голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2026 году

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Сегодня в России стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В столице Мордовии по итогам сбора предложений от горожан претендентами на благоустройство стали три локации:
- Бульвар Эрьзи
- Набережная реки Саранки
- Бульвар по улице Воинова.
В Рузаевке в голосовании участвуют:
- Общественное пространство по ул. Мира (ограниченное многоквартирными домами №№ 23, 23А и 25)
- Бульвар знаний по ул. Юрасова
- Общественное пространство в районе школы № 9.
С 21 апреля по 12 июня у жителей республики имеется возможность проголосовать за победителя на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, а также через волонтеров в общественных местах или в мобильном приложении Госуслуги.Решаем вместе.
Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет.
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