Делегация от Мордовии принимает участие во Всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина – сила России»

С 21 по 23 апреля в Москве в Национальном центре «Россия» проходит II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина - Сила России», в котором принимают участие около 4 тысяч человек из всех субъектов РФ. Организатором выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке Администрации Президента Российской Федерации. В мероприятии участвуют руководители федеральных и региональных органов власти, лидеры местного самоуправления, представители бизнеса, общественных организаций и эксперты.

Делегацию от Мордовии возглавляет Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булат Хайрутдинов. В нее вошли главы муниципальных районов, городского округа Саранск, городов Рузаевка и Ковылкино, нескольких сельских поселений.

На форуме обширная деловая программа, состоящая из панельных сессий, дискуссий, экспертных диалогов. Участники познакомятся с полезными практиками, связанными с развитием муниципальных образований, обсудят передовые методики для эффективного внедрения инвестиционных инициатив на местном уровне, повышение качества жизни граждан, здоровье нации, культурное развитие, образование и подготовку кадров.

В рамках форума подведут итоги Всероссийской муниципальной премии «Служение», учрежденной по поручению Президента России, пройдет муниципальный фестиваль культур «Сердце Родины».

Также состоится Всероссийский муниципальный инвестиционный форум, на котором Мордовию представят главы Рузаевского и Лямбирского районов. Александр Юткин расскажет о реализованных успешных практиках ТОСЭР «Рузаевка», Александр Белокосов – об инвестиционной привлекательности особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Система» на территории Лямбирского района. Напомним, ОЭЗ «Система» создана в рамках Программы социально-экономического развития Мордовии на 2022-2026 годы, утвержденной Правительством РФ по поручению Президента России.