МГУ им. Н.П.Огарева и компания «АБ ИнБев Эфес» начали совместную реализацию социально-экологического проекта

Одним из первых проектов партнерства станет создание Аграрного сада на территории университета.

Площадь сада — более одного гектара. Он будет расположен на части университетского поля аграрного института, ранее использовавшемся для агротехнических испытаний. На участке силами студентов, представителей ректората МГУ им. Н.П. Огарева и руководства аграрного института, а также сотрудников саранского филиала АО «АБ ИнБев Эфес» были высажены декоративные и технические культуры — в том числе 500 саженцев яблонь, груш, сирени сортов «Шарли Жоли», «Сенсация», «Бюффон», «Вечерняя Москва», «Космос», «Сумерки» и пузыреплодника калинолистного.

«Мы чувствуем искреннюю заинтересованность компании в развитии образовательной и экологической среды региона. Благодаря совместной работе — от расчистки территории до высадки саженцев — проект уже сегодня объединяет студентов, преподавателей и представителей бизнеса. Уверен, что это только начало большого и по-настоящему значимого для города и университета дела», — подчеркнул директор аграрного института Алексей Столяров.

Также проект предусматривает создание общественного пространства с прогулочными аллеями и садовыми дорожками. Для благоустройства территории сада, регулярного ухода и обслуживания за зелеными насаждениями компания АО «АБ ИнБев Эфес» передала университету необходимый хозяйственный инвентарь, а также малые архитектурные формы — лавки и скамейки, выполненные преимущественно из переработанных материалов (98% — переработанный пластик). Экомебель будет установлена вокруг будущих аллей и садовых дорожек.

«Для нас это не просто озеленение территории, а важный шаг к формированию современной, экологически ориентированной университетской среды. Мы благодарны АО „АБ ИнБев Эфес“ за поддержку и вклад в развитие университета. Такие инициативы помогают студентам почувствовать личную причастность к изменению городской среды и развивают в них культуру ответственности и уважения к природе», — отметил проректор по молодежной политике Александр Астафьев.

Сотрудничество носит долгосрочный характер: в ближайшие два года каждую весну и осень планируется увеличение площади садовых насаждений и расширение инфраструктуры сада — установка системы раздельного сбора отходов, организация освещения, монтаж камер видеонаблюдения в рамках проекта «Безопасный город», а также обустройство «зеленой» входной группы.

«В прошлом году наша компания приняла решение о возобновлении программы „Нам здесь жить!“, чтобы с новой энергией и фокусом на благоустройство, экологию и партнерство с локальными сообществами продолжить ее реализацию в регионах присутствия. Саранск стал одним из первых городов, где мы воплощаем обновленный формат этой инициативы. Мы рады, что начали с такого важного проекта вместе с МГУ им. Н.П. Огарева, в который вовлечены студенты, преподаватели и сотрудники нашей компании. Особенно символично, что проект реализуется в непосредственной близости от нашего завода. Несмотря на активную фазу весенне-полевых работ, наша аграрная команда с энтузиазмом включилась в проект и помогла с подготовкой участка», — отметил исполнительный директор АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Саранск Евгений Унгер.