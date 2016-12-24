В День единых действий Волонтёры Победы почтили память жертв геноцида в разных регионах России

19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны, Волонтёры Победы почтили память тех, кто стал жертвой ужасающих преступлений нацистского режима. Добровольцы Движения возложили цветы у мемориальных комплексов, а также провели памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто», рассказав о жестоких преступлениях нацистского режима и его пособников.

На площадке мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» Волонтёры Победы Волгоградской области выложили из свечей-лампад «Огненные картины войны». Совместно с добровольцами Движения участие в памятном мероприятии приняли более 120 человек: руководители опорных площадок Всероссийского проекта «Без срока давности» из 35 субъектов Российской Федерации, активисты детских и молодежных патриотических объединений Волгоградской области, поисковики и сотрудники Центра патриотической работы «Авангард». Ключевым событием стало создание «огненной картины войны» — полторы тысячи свечей зажгли участники акции, изобразив фразу «Без срока давности» и цифру «361 000» - количество жертв геноцида в Сталинградской области. В завершении жители и гости региона почтили память погибших минутой молчания.

«Очень значимо, что акция памяти состоялась на священной Сталинградской земле. Наша общая задача — сохранить память обо всех жертвах войны, показать истинное лицо преступлений нацистского режима против мирного населения Советского Союза. Мы восстанавливаем правду и не допустим фальсификации исторических фактов», — поделилась Анастасия Светашова, руководитель Центра подготовки Международного волонтёрского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Волгоградской области.

В Алтайском крае на Мемориале Славы состоялась торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие представители органов власти, общественных организаций и Волонтёры Победы вместе с бывшими узниками фашистских концлагерей.

«В этот памятный день Волонтёры Победы вместе с бывшими узниками возложили цветы в память о тех страшных событиях. Такие важные мероприятия напоминают всем о значении памяти и уважения к тем, кто пережил ужас войны», – отметил координатор направления «Великая Победа» Максим Швед.

Отметим, что в Барнауле проживает 53 бывших несовершеннолетних узника концлагерей. На церемонию пришли 20 из них. Ветеранов сопровождали Волонтёры Победы регионального отделения и родственники.

Волонтёры Победы Тюменской области почтили память жертв геноцида, возложив цветы к памятному знаку «Памяти узников фашистских концлагерей 1941-1945 гг.». К церемонии возложения присоединились неравнодушные жители города, а также представители общественных организаций и объединений.

Волонтёры Победы Мурманской области провели памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» в разных муниципальных образованиях региона. В городе Полярные Зори учащиеся 9 класса прослушали исторические материалы и истории тех лет. В завершение ребята ответили на вопросы, где продемонстрировали свои знания и осознали значимость памяти о трагических событиях, связанных с геноцидом

«Мы благодарим всех участников за их внимание и активность! Давайте помнить и чтить память тех, кто пережил эти страшные времена!» – отмечает Волонтёр Победы Михаил Горбунов.

В честь памятной даты Волонтёры Победы Нижегородской области провели Всероссийское памятное мероприятие «Никто не забыт, ничто не забыто» в школе №117. Мероприятие было посвящено не только выявлению жестоких преступлений нацистского режима и его пособников, но и тем последствиям, которые настигли их за эти деяния. В ходе урока учащиеся ознакомились с историей тех трагических лет, увидели, как геноцид затронул миллионы жизней, и поняли важность сохранения этой памяти для будущих поколений.

В Белгородской области провели Всероссийский урок памяти «Никто не забыт, ничто не забыто» в школе №41 города Белгорода. В концлагерях оказалось более шести миллионов советских солдат и более пяти миллионов мирных граждан Советского союза. Далеко не все из них вернулись, а те, что остались живы, навсегда запомнили ужасы заточения. В ходе урока прозвучали воспоминания несовершеннолетней узницы концлагерей Клавдии Ивановны Сисюкиной: «Я помню глаза матерей, чьих детей убивали. Некоторым посчастливилось выжить и вернуться из ада, но, к сожалению, миллионы человеческих судеб были изломаны и уничтожены в нацистских концлагерях». Ребята раскрыли для себя масштаб зверств и бесчеловечности, царивших в некоторых концлагерях. Особое значение имели свидетельства очевидцев, переживших эти страшные события.

Воспоминания Клавдии Ивановны Сисюкиной посчастливилось лично услышать Волонтёрам Победы Ростовской области. Добровольцы региона навестили Героиню, бывшую несовершеннолетнюю узницу концлагерей, чья история о стойкости и мужестве вдохновляет не одно поколение. В 1942 году, во время оккупации Ростова-на-Дону, она была угнана в Германию и попала в концлагерь «Дахау», где столкнулась с нечеловеческими условиями и жестокостью. Несмотря на все ужасы, она не потеряла надежды и начала сочинять стихи, что помогло ей выжить в тех страшных условиях.

После войны Клавдия Ивановна не только восстановила свою жизнь, но и стала активным участником патриотического воспитания молодежи, делясь своим опытом и уроками памяти. Она гордится своей семьей — у неё четверо детей, девять внуков и одиннадцать правнуков.