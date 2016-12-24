Тысячи Первых присоединились ко Всероссийской акции «Поколения помнят», посвященной Дню памяти о геноциде советского народа

Первые, их родители, наставники и педагоги в 89 регионах России приняли участие в акции «Поколения помнят», посвященной Дню памяти о геноциде советского народа. Он призван почтить память невинных жертв, не допустить повторения подобных трагедий в будущем, а также укрепить единство российского общества на основе общих ценностей и исторического наследия.

«Всероссийская акция Движения Первых «Поколения помнят», посвящённая Дню памяти геноцида советского народа, объединила более 300 тысяч школьников и студентов. В формате «Классных встреч» ребята знакомились с трагическими событиями Великой Отечественной войны, общались с ветеранами и писали письма, оформляя их в виде «фронтового треугольника», как символ надежды и мужества. Важно всегда помнить о людях, которые стали жертвами нацистов и их пособников. Важно сделать всё возможное, чтобы нацизм никогда не пришёл снова на нашу землю», — сказал Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Акция «Поколения помнят» прошла с 13 по 19 апреля. В первичных отделениях Движения Первых, в молодежных и детских общественных объединениях, в объединениях коллективных участников Движения Первых совместно с представителями родительского и педагогического сообществ были организованы тематические встречи, на которых ребята писали письма будущим поколениям, оформляя его в виде «фронтового треугольника».

Так, ребята в формате «Классных встреч» общались с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, бывшими узниками концлагерей, участниками специальной военной операции, историками и многими другими. Вместе с гостями Первые говорили о том, что в год празднования 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества особенно важно помнить о людях, которые стали жертвами нацистов и их пособников, и важности непримиримой борьбы с попытками исказить историю или оправдать действия немецко-фашистских войск на территории захваченных стран.

Акция помогает Первым понять, что мы имеем полное право гордиться своей страной, ее прошлым и настоящим. Эта гордость за страну дает нам уверенность в предстоящих победах. Мы хорошо помним свою историю, и она подтверждает справедливость нашей борьбы против тех, кто посягает на нашу суверенность и пытается перечеркнуть наши Великие Победы. Участвуя в акции, ребята не только узнают о горьких событиях из первых уст, но и сохраняют это, чтобы передать будущим поколениям.

Например, в Чебоксарском Кооперативном техникуме более 300 студентов поучаствовали в «Классной встрече» с подполковником МВД в отставке, участником СВО Игорем Ефремовым, участником СВО Алексеем Умрюхиным и преподавателем техникума, внучкой узницы немецкого концлагеря Маргаритой Федотовой. Их личные истории помогли осознать масштабы трагедий, пережитых людьми не только в прошлом, но и в настоящем.

Первые Гапцахской школы Республики Дагестан провели трогательную «Классную встречу» с ветераном Великой Отечественной войны Эминой Алискендаровой. Она поделилась с ребятами своими воспоминаниями о тяжелом военном детстве и самоотверженном труде жителей села Гапцах в тылу.

«Акция «Поколения помнят» помогает нам не забывать всех невинных жертв, еще раз сказать «спасибо» перед мужеством и стойкостью нашего народа. Мы должны помнить, какой ценой досталась победа над фашизмом и как важно беречь мир и не допускать искажения исторической правды. Я надеюсь, что мое письмо дойдет до потомков, и они поймут, насколько важно помнить о трагедиях истории, чтобы строить лучшее будущее. Пусть наша память станет залогом мира и согласия на Земле», - написала в своем письме участница Движения Первых из Тюменской области Наталья Богданова.

В школе №36 города Шахты Ростовской области на «Классной встрече» со школьниками побывал Герой СВО, ветеран боевых действий на Херсонском направлении — Сергей Пашковский. Во время штурма островов на Херсонском направлении Сергей Николаевич отвлек на себя управляемый врагом беспилотник, чтобы тот не уничтожил лодку с эвакуировавшимися боевыми товарищами, в результате мужчина лишился ног. После нескольких операций и долгой реабилитации он вернулся к мирной жизни. Во время урока участник СВО поделился своими впечатлениями о сложных боевых ситуациях и рассказал о мужестве своих сослуживцев, патриотическом духе и поддержке, которую они ощущали от простых граждан.

Первые Дедовичского района Псковской области приняли активное участие в тематическим мероприятии в Музее партизанской славы поселке Дедовичи. Ребята вместе с педагогами посмотрели документальный фильм о самом страшном концентрационном лагере фашистов – Освенциме, написали письмо будущим поколениям, в котором выразили свою личную позицию по отношению к преступлениям нацистов, свои чувства и размышления о войне, геноциде, важности памяти и ответственности за будущее. Письма были переданы на хранение директору Музея партизанской славы Галине Головановой. Также Первые прочитали стихи о детях войны и возложили цветы к памятнику Детям войны.

Участники акции публиковали фотографии и видеоролики на личных страницах и в цифровых сообществах первичных отделений, коллективных участников Движения Первых, молодежных и детских общественных объединений, а также образовательных организаций в социальной сети «ВКонтакте» с официальными хештегами #ПоколенияПомнят, #ДвижениеПервых, #НавигаторыДетства, #Росдетцентр.