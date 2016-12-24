Саранск занял 25 место в рейтинге городов России по доходности вложений в недвижимость

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В РИА Новости составили рейтинг городов России по доходности вложений в недвижимость. Эксперты агентства считали доходы от роста стоимость квартир и сдачи жилья в аренду в среднем за три года (2022-2024гг).
Доход определялся в «чистом виде» – за вычетом налогов и ЖКУ, а также с поправкой на официальную инфляцию. Для расчетов использовалась стоимость типовой однокомнатной квартиры площадью 35 квадратных метров.
Как показало исследование, в девяти региональных столицах России среднегодовая доходность с корректировкой на потребительскую инфляцию составила более 15% годовых, а еще в 23 городах находится в диапазоне 10%-15% годовых.
Среди 79 столичных городов Саранск в рейтинге занял 25 место. Авторы рейтинга посчитали, что среднегодовая доходность от покупки квартиры в столице Мордовии при условии сдачи ее в аренду составила 11% годовых (это уже с учетом минуса по инфляции). Без сдачи в аренду – 7,5% годовых.
Любопытно, что Москву в рейтинге поставили на последнее место. У столицы оказалась отрицательная доходность и при сдаче жилья в наем, и без таковой.
Подробнее о результатах исследования можно прочитать здесь.
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