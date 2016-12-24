Этим летом свыше 30 тысяч юных жителей Мордовии будут охвачены всеми видами организованного детского отдыха

В преддверии летнего сезона депутат Госдумы РФ, председатель парламентского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обсудил тему безопасности в детских оздоровительных лагерях с первым заместителем министра образования республики Юлией Грызулиной.



В этом году в республике будут работать 23 загородных и 370 лагерей с дневным пребыванием. Планируется, что почти 32 тысячи детей республики будут охвачены всеми видами организованного детского отдыха.

Юлия Грызулина рассказала о том, как идет подготовка оздоровительных организаций к новому сезону. Особое внимание – вопросам безопасности. В конце апреля в Мордовии пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе, в которых примут участие не только сотрудники школ и колледжей, но и персонал детских лагерей.

- С середины мая стартует приемка лагерей. Традиционно проведу рабочее совещание с участием МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора и министерства образования Мордовии, детально обсудим проблемные вопросы. Когда речь идет о детях, нельзя упустить ни одной детали. Лето должно пройти для ребят радостно, а для их мам и пап – спокойно, - отметил Василий Пискарев.