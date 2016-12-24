Состоялась рабочая встреча Главы Мордовии и Генерального консула Киргизской Республики в Казани Эрика Бейшембиева

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с Генеральным консулом Киргизской Республики в Казани Эриком Бейшембиевым. Обсуждались вопросы развития двухстороннего взаимодействия.

«Ваша страна – прекрасный пример уважительного отношения к ветеранам, сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны, воспитания подрастающего поколения. Большое вам за это спасибо! - отметил руководитель Мордовии. – Не менее важны для нас и отношения с Киргизией в области экономики – это связующий фактор, который разорвать невозможно».

Кыргызстан – надежный партнер Мордовии: по итогам 2024 года страна вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров республики. Доля товарооборота с государством составила 10,5%. Внешнеторговый оборот вырос более чем в два раза, а за последние три года – в семь раз. При этом есть хорошие перспективы для развития сотрудничества. В приоритете – фармацевтика, продукты питания, кабель и деревообработка.

Эрик Бейшембиев поблагодарил за гостеприимство, отметив, что у Мордовии и Киргизии есть хороший задел для развития совместного производства. В ходе рабочей поездки в республику он посетил ряд промышленных предприятий, в том числе «Биохимик». Генеральный консул высоко оценил научную базу предприятия. В планах на 2026 год – открытие представительства ГК «Промомед» в Бишкеке.

Во встрече также принял участие председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Совместно обсуждались вопросы обеспечения стабильности межнациональных отношений и кадровой политики.