В Мордовии осужденные в рамках Закона «О пробации» смогут пройти переобучение в автошколе

В целях реализации Федерального закона «О пробации» отдел исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РМ заключил соглашение с автошколой «Успех».

При обсуждении параметров сотрудничества рассматривалась возможность переобучения водителей транспортных средств из числа осужденных,

к которым применяется пробация, в том числе и на новую категорию водительского удостоверения.

Отмечается, что профессиональная переподготовка и получение прав, позволит увеличить шансы осужденных на трудоустройство, так как профессия водителя востребована в различных сферах экономики.