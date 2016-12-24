В Мордовии осужденные в рамках Закона «О пробации» смогут пройти переобучение в автошколе

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В целях реализации Федерального закона «О пробации» отдел исполнения наказаний уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РМ заключил соглашение с автошколой «Успех».
При обсуждении параметров сотрудничества рассматривалась возможность переобучения водителей транспортных средств из числа осужденных,
к которым применяется пробация, в том числе и на новую категорию водительского удостоверения.
Отмечается, что профессиональная переподготовка и получение прав, позволит увеличить шансы осужденных на трудоустройство, так как профессия водителя востребована в различных сферах экономики.
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