Команда Мордовии победила на Всероссийских соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту

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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В Саранске завершились Всероссийские соревнования МЧС на Кубок Главы РМ по пожарно-спасательному спорту. На прошедшей церемонии закрытия наградили сильнейших спортсменов и подвели итоги командного зачета.
Команда Мордовии превзошла всех соперников и поднялась на высшую ступень пьедестала почета, второе место заняли спортсмены из Белгородской области, бронзовыми призерами стали нижегородцы.
Успех мордовских спортсменов отметил Глава республики Артём Здунов: «Всех от души поздравляю! Отличный результат».
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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