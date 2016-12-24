Команда Мордовии победила на Всероссийских соревнования МЧС по пожарно-спасательному спорту

В Саранске завершились Всероссийские соревнования МЧС на Кубок Главы РМ по пожарно-спасательному спорту. На прошедшей церемонии закрытия наградили сильнейших спортсменов и подвели итоги командного зачета.

Команда Мордовии превзошла всех соперников и поднялась на высшую ступень пьедестала почета, второе место заняли спортсмены из Белгородской области, бронзовыми призерами стали нижегородцы.

Успех мордовских спортсменов отметил Глава республики Артём Здунов: «Всех от души поздравляю! Отличный результат».