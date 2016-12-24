С отключением в Саранске отопления Мордовский филиал «Т Плюс» начнет гидравлические испытания тепловых сетей

С окончанием в Саранске 21 апреля отопительного сезона Мордовский филиал «Т Плюс» приступит к гидравлическим испытаниям тепловых сетей для подготовки города к следующему отопительному сезону.

Такие испытания позволяют выявить участки трубопроводов, которые требуют замены.

Информацию же об отключениях горячей воды в связи с летними плановыми ремонтными работами можно получить на официальном сайте организации.