С отключением в Саранске отопления Мордовский филиал «Т Плюс» начнет гидравлические испытания тепловых сетей

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С окончанием в Саранске 21 апреля отопительного сезона Мордовский филиал «Т Плюс» приступит к гидравлическим испытаниям тепловых сетей для подготовки города к следующему отопительному сезону.
Такие испытания позволяют выявить участки трубопроводов, которые требуют замены.
Информацию же об отключениях горячей воды в связи с летними плановыми ремонтными работами можно получить на официальном сайте организации.
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В Мордовии чествовали работников сферы культуры
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