В Мордовии 68-летний водитель на иномарке сбил на дороге скутер с двумя путниками

По информации Госавтоинспекции республики, 16 апреля в Краснослободском районе в 18.30 на автодороге подъезд к Саранску от федеральной трассы М-5 «Урал» 68-летний водитель автомашины «Фольксваген Поло», по предварительным данным, не обеспечил безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся впереди в попутном направлении скутером «Корс» (государственной регистрации в Госавтоинспекции не подлежит) под управлением 38-летнего водителя.

В результате ДТП 38-летняя пассажирка скутера с различными травмами была доставлена в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи ее отпустили домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились в трезвом состоянии.