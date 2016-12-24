В Саранске суд вынес приговор двум уроженцам Мордовии за участие в деятельности экстремистской организации

Башня «Мордовия» и виноградники
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
Собранные следователями УФСБ России по Республике Мордовия доказательства явились достаточными для признания Октябрьским районным судом Саранска виновными двух уроженцев региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в деятельности экстремистского сообщества).
При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления установлена причастность подсудимых к деятельности экстремистского сообщества, созданного в 2020 году проживающим на Украине организатором при участии семи граждан Украины, США и России. Участники сообщества осуждали национальную политику РФ и продвигали идею создания независимого государства путем отделения от России.
На этапе следствия уголовное преследование в отношении трех членов группы было прекращено в связи с деятельным раскаянием. Фигуранты, находящиеся за рубежом, объявлены в розыск.
По решению суда двое подсудимых в связи с признанием вины и раскаянием приговорены к условным срокам наказания.
Приговор в законную силу не вступил.
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