В Саранске суд вынес приговор двум уроженцам Мордовии за участие в деятельности экстремистской организации

Собранные следователями УФСБ России по Республике Мордовия доказательства явились достаточными для признания Октябрьским районным судом Саранска виновными двух уроженцев региона в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.1 УК РФ (участие в деятельности экстремистского сообщества).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления установлена причастность подсудимых к деятельности экстремистского сообщества, созданного в 2020 году проживающим на Украине организатором при участии семи граждан Украины, США и России. Участники сообщества осуждали национальную политику РФ и продвигали идею создания независимого государства путем отделения от России.

На этапе следствия уголовное преследование в отношении трех членов группы было прекращено в связи с деятельным раскаянием. Фигуранты, находящиеся за рубежом, объявлены в розыск.

По решению суда двое подсудимых в связи с признанием вины и раскаянием приговорены к условным срокам наказания.

Приговор в законную силу не вступил.