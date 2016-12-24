В Мордовии 15-летний подросток под руководством аферистов нанес ущерб семейному бюджету на 215 тысяч рублей

С заявлением о мошенничестве в отдел полиции в Зубово-Полянском районе обратилась 51-летняя местная жительница. Интернет-аферисты задурили голову ее сыну и выудили у семьи более 200 тысяч рублей.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевшая рассказала, что ее 15-летний сын разместил в социальной сети объявление о продаже ноутбука. С ним связался покупатель и сообщил, что технику он приобретает для организации. Для отчетности требовались чеки, подтверждающие поступление денежных средств на счет продавца, которые подросток должен был распечатать в банкомате.

По указанию собеседника юноша, взяв карту мамы, направился к терминалу и под руководством «покупателя» выполнил определенные команды. Как потом выяснилось, подросток сам того не осознавая, осуществил с карты два денежных перевода на сторонний счет на общую сумму 30 тысяч рублей.

Затем под диктовку мошенника он изменил номер телефона, привязанный к мобильному банку матери, предоставив злоумышленникам доступ к ее личному кабинету. В результате аферисты оформили от имени потерпевшей кредитную карту с лимитом 185 тысяч рублей, которые перечислили на свой счет. Общая сумма ущерба составила 215 тысяч рублей.