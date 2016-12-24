Глава Мордовии и статс-секретарь – заместитель Министра культуры России обсудили празднование 150-летия скульптора Степана Эрьзи

16 апреля в Москве прошла рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и статс-секретаря – заместителя Министра культуры России Жанны Алексеевой. Основным вопросом для обсуждения стал план мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения «скульптора мира» Степана Дмитриевича Эрьзи.



Напомним, что в 2026 году исполняется 150 лет со дня рождения великого мастера XX столетия, уроженца Мордовии. Событийная повестка, посвященная этой дате, включает в себя более 80 крупных мероприятий. Это в том числе, межмузейный выставочный проект «Всероссийский транзит «Санкт-Петербург – Москва – Мордовия», федеральный проект «Музейные маршруты России» с участием руководителей ведущих музеев России и всероссийский реставрационный совет «Реставрация и консервация скульптуры в российских музеях». Артём Здунов и Жанна Алексеева обсудили включение ряда мероприятий в федеральный проект «Инфраструктура культуры и семейные ценности».



«Наследие Степана Дмитриевича Эрьзи огромно – своими работами он прославил Россию на весь мир, при этом, подчеркивая, что он часть великого мордовского этноса», - отметил Глава республики.



Речь также шла о длительном экспонировании коллекции скульптур Степана Эрьзи из собрания Государственно Русского музея в Мордовии – такая договоренность уже есть.



Отметим, что статс-секретарь – заместителя Министра культуры РФ Жанна Алексеева вошла в состав организационного комитета по празднованию 150-летия С.Д. Эрьзи.