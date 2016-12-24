Более 100 человек принимают участие в Сборах ветеранов СВО Приволжского федерального округа в Нижнем Новгороде

Более 100 человек принимают участие в Сборах ветеранов СВО Приволжского федерального округа, которые проходят в Нижнем Новгороде с 16 по 18 апреля. Мордовию представляет делегация ветеранов специальной военной операции под руководством председателя региональной Ассоциации ветеранов СВО Александра Беляйкина. На церемонии открытия их приветствовали заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев и исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

«Ассоциация широко вовлечена в выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Наша совместная работа уже дает большие результаты: это открытие музеев в школах, патриотическое воспитание молодёжи, адресное взаимодействие с каждым ветераном специальной военной операции, уже находящимся дома, предоставление ему возможности найти себя в этой жизни. Мы, участники СВО, понимаем друг друга, разговариваем и мыслим на одном языке. Наша задача – находить ребят, которым сложно, и возвращать их в динамичную жизнь. Ассоциация ветеранов СВО создана для того, чтобы информировать о существующих проблемах, и, по сути, обеспечивает связь между ветеранами спецоперации, их семьями и органами власти», – подчеркнул заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев отметил, что регион с гордостью принимает Сборы ветеранов СВО.

«Для нас большая честь, что в Нижегородской области собрались настоящие герои – ветераны СВО из всего Приволжского федерального округа. Неслучайно Сборы ветеранов СВО проходят в Доме народного единства. Это основная площадка региона, где ведется патриотическое воспитание молодежи, где обеспечивают поддержку участникам спецоперации, помогают тем, кто возвращается с передовой. Ваши знания и опыт для нас бесценны. Вы стали примером для всех, и так будет всегда. И, конечно, мы вместе с вами, с законодательной властью и общественностью будем и дальше разрабатывать механизмы, которые направлены на поддержку наших героев и их семей», – подчеркнул Андрей Гнеушев.

В ходе мероприятия участники делятся лучшими региональными практиками Ассоциации ветеранов СВО, формируют стратегию развития организации в Приволжском федеральном округе.

«Ассоциация ветеранов СВО – это наш с вами профсоюз. Вся наша работа – прежде всего, про людей, которые готовы свое время и силы посвятить помощи боевым товарищам. Ветераны спецоперации становятся уникальным человеческим капиталом. Главное – вернуть ветеранов к здоровой мирной жизни, мы должны быть всегда рядом. Сборы ветеранов СВО организованы для того, чтобы поделиться опытом и расставить ключевые приоритеты развития в округе, выявить и поддержать лучшие практики. В наших с вами силах и воспитание молодежи. Подросткам нужны живые примеры, им нужен «герой с моего двора», на которого можно равняться», – прокомментировал исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Перед членами Ассоциации ветеранов СВО выступили участники президентской кадровой программы «Время героев» Александр Урюпин и Владимир Горох.

«В Ассоциации ветераны не остаются один на один со своими проблемами, а делятся опытом и подставляют плечо друг другу. Это братство, которое мы нашли уже в гражданской жизни», – подчеркнул Владимир Горох, член Ассоциации ветеранов СВО.

Также в ходе Сборов будет обсуждаться работа над народным цифровым архивом историй участников специальной военной операции, который по поручению Владимира Путина создаст Ассоциация ветеранов СВО совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и государственным фондом «Защитники Отечества».

В 2025-м, в Год защитника Отечества, Ассоциация проведёт Сборы ветеранов спецоперации в каждом из восьми федеральных округов. В них примут участие лидеры региональных отделений организации.