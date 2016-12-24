Два фельдшерско-акушерских пункта Мордовии участвуют в пилотной апробации платформы Health Check-Up

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
В Мордовии стартовала пилотная апробация платформы Health Check-Up, разработанной специалистами Института инновационного развития Самарского государственного медицинского университета Минздрава России. В проекте участвуют два фельдшерско-акушерских пункта республики.
Сообщается, что решение о запуске пилотного проекта по внедрению платформы Health Check-Up в учреждения здравоохранения республики было принято по итогам визита Главы Мордовии Артёма Здунова и министра здравоохранения РМ Олега Маркина в Институт инновационного развития СамГМУ в марте.
На протяжении трех месяцев ФАПы-участники пилотной апробации будут активно использовать автоматизированную платформу, позволяющую проводить дистанционный мониторинг физиологических показателей жителей. Сотрудник ФАПа имеет доступ ко всем результатам инструментальных исследований пациентов и может запросить дистанционную консультацию, в том числе, в экстренном порядке, у специалистов районной больницы. Обработкой и анализом данных займутся врачи Республиканской клинической больницы № 5 - кураторы ФАПов.
Как отмечают разработчики платформы, она открывает новые возможности для улучшения качества медицинского обслуживания, в том числе в удаленных районах, и эффективно способствует развитию телемедицины.
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