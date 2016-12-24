Ученые МГУ им Н. П. Огарева разработали технологию получения биосовместимых трубчатых структур для регенерации соматических нервов

Молодые ученые МГУ им Н. П. Огарева впервые в мире разработали технологию получения многофункциональных, полностью биосовместимых трубчатых структур для регенерации соматических нервов и замены поврежденных участков кровеносных сосудов.

Повреждения соматических нервов являются самой частой причиной утраты трудоспособности в связи с важной функцией периферической нервной системы и ее ограниченным потенциалом к восстановлению после повреждения.

«Существующие в настоящее время подходы к терапии поврежденных соматических нервов не способны поддерживать в течение необходимого времени выживание нервных клеток и рост нейритов ключевых факторов регенерации нервов. Этот недостаток может быть компенсирован использованием биокомпозиционных материалов, обеспечивающих в области повреждения повышение уровня стимуляторов регенерации соматических нервов. Цель исследований состояла в разработке технологических основ получения кондуитов на основе бактериальной целлюлозы и поиск факторов, способствующих активации регенерационных процессов поврежденных соматических нервов. Также исследовалась роль различных физиологически активных веществ в регуляции сигнальных путей, отвечающих за выживание и восстановление функций нервных проводников», — отметила заведующая научно-исследовательской лабораторией «Биокомпозиционные материалы для получения кондуитов по восстановлению поврежденных нервов и сосудов» факультета биотехнологии и биологии университета Марина Парчайкина.

В результате ученые разработали оригинальную технологию, на основе которой получили трубчатый биокомпозит из бактериальной целлюлозы с улучшенными механическими свойствами.

«Материал получен путем сочетания культивирования на среде с мелассой с химической модификацией поливиниловым спиртом. Прочность композита на разрыв в среднем вдвое выше, чем у трубок из нативной бактериальной целлюлозы, что продемонстрировало большой потенциал их применения в биомедицине в качестве кондуитов для регенерации нервных проводников. Удалось получить гидрогели на основе бактериальной целлюлозы, содержащие физиологически активные соединения, стимулирующие регенеративные процессы при повреждении соматических нервов», — подчеркнула Марина Парчайкина.