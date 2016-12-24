В Мордовии в прямом эфире обсудили работу регионального оператора по обращению с ТКО

15 апреля прошел прямой эфир с Евгением Коньковым, коммерческим директором ООО «РЕМОНДИС Саранск» - региональным оператором по обращению с ТКО Республики Мордовия. Только за прошлый год от жителей республики поступило более 1800 вопросов, связанных с этой темой.



Как отметил Евгений Коньков, на сегодняшний день вывоз отходов со всех площадок осуществляется в соответствии с графиком. Но любая контейнерная площадка может быть переполнена, если жители разместят в контейнерах отходы, не относящиеся к ТКО (ботву с огородов, ветки, строительный мусор и т.п.).



Представитель ООО «РЕМОНДИС Саранск» подчеркнул, что тариф на обращение с ТКО в соответствии с действующим законодательством устанавливается единым на всю зону деятельности регионального оператора. В Мордовии плата начисляется исходя из количества проживающих или собственников, если нет зарегистрированных постоянно проживающих лиц, а не исходя из количества квадратных метров жилого помещения. При отсутствии проживающих объем коммунальной услуги рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.



Даже если собственники не используют помещение, это не является основанием для невнесения платы за него и коммунальные услуги. Эта обязанность возникает с момента получения права собственности.



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