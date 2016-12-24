Артём Здунов принял участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС на Кубок Главы Республики Мордовия по пожарно-спасательному спорту

15 апреля в Саранске в Центре олимпийской подготовки состоялось открытие Всероссийских соревнований МЧС России на Кубок Главы Республики Мордовия по пожарно-спасательному спорту. В церемонии открытия принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Добро пожаловать в Мордовию! – приветствовал участников руководитель республики. – Мы готовились, наша инфраструктура позволяет проводить такие соревнования в любое время года. За что лично я уважаю этот вид спорта? За то, что он имеет не только личный, но и большой командный зачет, многому учит. Желаю всем спортсменам проявить себя! А для тех, кто не занимается этим видом спорта, пусть соревнования станут хорошей пропагандой активного и здорового образа жизни».

Пожарно-спасательный спорт – уникальные соревнования, потому что они приближены к выполнению реальных задач в пожарно-спасательных подразделениях. «Это спорт смелых и мужественных людей - тех, кто может принять решение и спасти жизни, - сказал начальник Центра физической подготовки и спорта МЧС России Сергей Егоров. - Хочу поблагодарить руководство республики и Главного управления МЧС России по РМ за поддержку этого вида спорта».

С приветственным словом к участникам турнира из 13 регионов страны также обратились начальник ГУ МЧС России по РМ Сергей Репин и главный судья соревнований Александр Морозов.