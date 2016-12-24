Житель Мордовии признан виновным в мошенничестве при получении выплат на 1,5 млн рублей

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия выявлена и пресечена противоправная деятельность 41-летнего жителя Теньгушевского района, причастного к мошенничеству.

Установлено, что в 2018 году мужчина незаконно получил социальную выплату в размере 1,5 млн рублей в рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Средства, выделенные на строительство жилья, он получил путем фиктивного трудоустройства в одно из крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ), где фактически не работал.

Следственным отделом УФСБ было расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат). Подсудимый вину признал и частично возместил нанесенный государству ущерб.

Суд назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.