В Саранске на набережной реки Инсар оборудуют зоны для пикника и скейт-парк

О планах по благоустройству в столице Мордовии набережной реки Инсар в телеграм рассказал и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

Набережную в Саранске решено сделать точкой притяжения для жителей и гостей города. Здесь будут созданы комфортные условия для отдыха, занятий спортом и общения.

«Сегодня вместе с коллегами осмотрели территорию и обсудили объекты инфраструктуры, которые будут размещены на набережной. В планах — установить зоны для пикника, организовать работу гастрозоны с фудтраками, установить галерею под открытым небом и творческую мастерскую. Также здесь появится скейт-парк, 4 корта для падел-тенниса и баскетбольные кольца», - отметил Батыр Эмеев.

По мнению руководителя кабинета министров, при этом важно не только обустроить территорию, но и наполнить ее жизнью.

Батыр Эмеев поручил коллегам наметить календарь мероприятий, которые будут проходить на набережной. – «Это должно стать местом, куда захочется возвращаться».