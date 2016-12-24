В Саранске на набережной реки Инсар оборудуют зоны для пикника и скейт-парк

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О планах по благоустройству в столице Мордовии набережной реки Инсар в телеграм рассказал и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.
Набережную в Саранске решено сделать точкой притяжения для жителей и гостей города. Здесь будут созданы комфортные условия для отдыха, занятий спортом и общения.
«Сегодня вместе с коллегами осмотрели территорию и обсудили объекты инфраструктуры, которые будут размещены на набережной. В планах — установить зоны для пикника, организовать работу гастрозоны с фудтраками, установить галерею под открытым небом и творческую мастерскую. Также здесь появится скейт-парк, 4 корта для падел-тенниса и баскетбольные кольца», - отметил Батыр Эмеев.
По мнению руководителя кабинета министров, при этом важно не только обустроить территорию, но и наполнить ее жизнью.
Батыр Эмеев поручил коллегам наметить календарь мероприятий, которые будут проходить на набережной. – «Это должно стать местом, куда захочется возвращаться».
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