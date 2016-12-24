В Мордовии федеральные трассы переводятся на режим весенне-летней эксплуатации дорожными службами

По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, к работам на федеральных трассах Р-158, Р-178 и М-5 «Урал» (подъезд к Саранску) в Мордовии привлекут 48 специалистов и 95 единиц дорожной техники.

Весенне-летнее содержание предусматривает регулярную механизированную очистку и полив проезжей части, мойку дорожных знаков, барьерного ограждения и сигнальных столбиков. Производится заливка трещин и устранение других дефектов на проезжей части. Обновляется дорожная разметка, сигнальные столбики и светоотражающие элементы. Проводится текущий ремонт и окраска знаков, перильного ограждения, бордюров и других конструкций.

Все машины дорожных служб оснащены системой ГЛОНАСС/GPS, рациями УКВ-диапазона и сотовой связью, а также световыми балками, светодиодными знаками, которые обеспечивают безопасность при проведении работ.

Патрульные наряды постоянно проводят объезд подведомственных участков. Они проверяют состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений. На трассах в Мордовии постоянно дежурит четыре дорожных патруля.