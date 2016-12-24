«Примените ваши лучшие профессиональные и человеческие качества»: Владимир Быков избран главой городского округа Саранск

В столице Мордовии 14 апреля состоялась очередная сессия совета депутатов городского округа Саранск. В ее работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов, члены регионального кабинета министров, депутаты, представители бизнеса и общественности, участники СВО.

В ходе сессии депутаты приняли решение об избрании главы муниципального образования. Руководитель Администрации Главы РМ и Правительства РМ председатель конкурсной комиссии Булат Хайрутдинов сообщил, что конкурс на замещение должности был объявлен в феврале текущего года, за это время было подано пять заявок. Кандидатами стали: Владимир Викторович Быков, Денис Борисович Сыромясов, Олег Леонидович Дыдыкин, Татьяна Ивановна Солодина и Алексей Викторович Захряпин. Все претенденты – уроженцы Мордовии прошли отбор конкурсной комиссии и были допущены до голосования. Оно велось по хронологии подачи заявок – первой на рассмотрение депутатов была представлена кандидатура Владимира Быкова.

Руководитель депутатской фракции саранского совета депутатов Ольга Марисова высказалась в поддержку Владимира Быкова: «Как исполняющий обязанности он оперативно решал все задачи и возникающие проблемы, встречался с жителями, честно и открыто вел диалог. Видит проблемы города, перспективы его развития. Интересы горожан для него – в приоритете».

Открытым голосованием депутаты единогласно избрали Владимира Быкова главой городского округа Саранск сроком на пять лет. Новый руководитель мэрии родился в Саранске, окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Городское строительство и хозяйство». В структуре городской власти работает с момента окончания вуза – прошел трудовой путь от ведущего архитектора МУ «Градостроительство» до заместителя главы городского округа Саранск – директора Департамента строительства.. С июля прошлого года временно исполнял полномочия главы муниципального образования. В 2021 году победил в республиканском конкурсе «Лучший муниципальный служащий в Республике Мордовия».

Артём Здунов поздравил вновь избранного главу Саранска с назначением и пожелал успехов в работе: «Это ключевой пост в системе государственного управления нашей республикой, поэтому, Владимир Викторович, придется применить ваши лучшие профессиональные и человеческие качества».

Глава Мордовии обозначил основные направления, по которым предстоит работать. В первую очередь это все, что связано с поддержкой специальной военной операции, бойцов и членов их семей. Новому руководителю необходимо сосредоточиться на привлечении инвестиций, поддержке малого и среднего предпринимательства, обеспечению насыщенной событийной и туристической активности, использование инструмента особой экономической зоны, инвентаризации муниципального имущества, модернизации объектов ЖКХ и ремонте дорог.

«Обращаю внимание на наращивание собственных доходов города. Сейчас при поддержке федерального центра ведется списание долгов Саранска. Эти средства должны направляться на реализацию инвестпроектов, развитие общественных территорий, - подчеркнул Артём Здунов и обратился к сотрудникам мэрии и депутатам. – Прошу поддержать Владимира Викторовича в его работе: команда должна быть сильной, чтобы мы работали, как единый и мощный кулак!»

Владимир Быков поблагодарил за оказанное ему доверие. «Саранск – самый большой муниципалитет нашей республики, поэтому, вступая в должность, я понимаю все ответственность, которая на меня возлагается. Совместными усилиями будем решать все поставленные задачи во благо жителей Саранска».