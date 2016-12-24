Василий Понедельников назначен на должность Председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ

14 апреля Указом Главы Республики Мордовия Василий Понедельников назначен на должность Председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия.

Коллективу Госкомтранса РМ нового руководителя представил исполняющий обязанности Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев. Он отметил, что у Василия Понедельникова большой опыт работы в дорожной сфере, обозначил ему ряд задач, к решению которых предстоит приступить в ближайшее время.

Василий Павлович родился в 1979 году в Ставропольском крае. В 2001 году окончил Ставропольский филиал Краснодарского юридического института Министерства внутренних дел России по специальности «Юриспруденция». Продолжил образование в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете и в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2001 года по июль 2016 года трудился в правоохранительных органах и органах судебной власти Ставропольского края. Затем был назначен начальником отдела по вопросам противодействия коррупции Управления Судебного департамента в Республике Крым. Продолжил трудовую деятельность в государственной компании «Автодор»: сначала советником первого заместителя председателя правления, а затем главным экспертом управления безопасности.

До назначения на должность Председателя Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству РМ работал заместителем начальника Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства».