Родственников красноармейцев – уроженцев Мордовии, павших в боях в 1942 году в Износковском районе Калужской области, просят откликнуться

В ходе масштабных поисковых работ в Износковском районе Калужской области обнаружены и идентифицированы останки 1250 советских солдат, погибших в Захаровской операции в феврале 1942 года. Среди них – 40 уроженцев Республики Мордовия, имена которых установлены. Это стало возможным благодаря кропотливому труду Поискового объединения «ВПК Прорыв», руководители которого являются представителями Российской академии естественных наук (РАЕН).

Захаровская операция, являющаяся частью битвы под Москвой, стала одним из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В ходе попытки прорыва окружения погибли тысячи бойцов 33-й армии генерала М.Г. Ефремова, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерала П.А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерала А.Ф. Казанкина.

Поисковое объединение «ВПК Прорыв» проделало огромную работу по идентификации погибших. Благодаря тщательной экспертизе и архивным исследованиям удалось установить имена всех 1250 воинов.

Поисковики обращаются к жителям Республики Мордовия с призывом помочь установить связь с родными погибших воинов. Прошло много лет, и найти родственников может быть сложно, но память о героях должна быть увековечена. Даже частичная информация может оказаться неоценимой для воссоединения семей и достойного почтения памяти павших.

Более подробную информацию можно получить у члена РАЕН Туманова Александра Анатольевича (atumanov2008@yandex.ru, тел. +7 (903) 960-7895).

Список уроженцев Республики Мордовия, погибших в боях под Калугой и обнаруженных поисковиками, – можно найти в прикрепленном к сообщению файле.