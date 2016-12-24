Народный фронт в РМ обратил внимание на многочисленные проблемы пришкольной территории в поселке ТЭЦ-2

Представители Народного фронта в РМ совместно с членом регионального штаба движения Максимом Захаровым провели рейд по территории, прилегающей к 3 школе в поселке ТЭЦ-2, и выявили множество угроз безопасности детей.

Разбитые тротуары здесь выходят прямо на проезжую часть, отсутствуют оборудованные пешеходные переходы, а провода со световых опор свисают в опасной близости от пешеходных маршрутов. Лежачие полицейские вокруг школы полностью разрушены и не выполняют свою функцию – только сознательные водители снижают скорость.

Особую опасность представляют и открытые канализационные люки. Местные жители указали также на брошенный автобус без двигателя, который стоит вдоль дороги уже несколько лет.

Народный фронт в РМ обращается к администрации Октябрьского района с просьбой устранить все выявленные нарушения. Безопасность школьников должна быть приоритетом для органов власти и ответственных служб.