Пятый сезон «Флагманов образования»: больше треков, сервисов и возможностей для жителей Республики Мордовия

Стартовал новый сезон всероссийского проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Педагоги, управленцы и студенты из Республики Мордовия ежегодно становятся участниками проекта, находят наставников, развивают профессиональные навыки и получают возможности для карьерного роста. В этом году проект расширил форматы участия, запустил новые цифровые сервисы и стал заметно масштабнее.

«Флагманы образования» – всероссийский проект для тех, кто строит карьеру в сфере образования. Педагоги и управленцы получают новые навыки и возможности для профессионального роста, а студенты пробуют себя в профессии. Победители занимают руководящие должности, входят в кадровый резерв и получают персональные рекомендации по развитию. Регистрация уже открыта на сайте: https://flagmany.rsv.ru/.

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

«В конкурсе «Флагманы образования» за шесть лет приняли участие почти 300 тысяч педагогов, управленцев и студентов. Это сообщество людей, которые не просто учат, но и меняют образование, формируют новые подходы и открывают перспективы для тысяч учеников. В этом году мы открываем новые конкурсные треки: «Медиа», «Государство», «Культура», «Наставничество». Они помогут участникам не только развивать свои компетенции, но и находить точки пересечения образования, современных технологий и культуры. «Флагманы образования» – это не просто конкурс, а экосистема возможностей, в которой каждый может найти свою роль в создании будущего», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

От Республики Мордовия на участие в прошлом сезоне конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали заявки 2209 участников. Из них 13% педагогов, 84% студентов и 3% управленцев.

За все время проведения проекта «Флагманы образования» более 26 000 человек получили индивидуальные рекомендации по профессиональному развитию, 136 участников включены в региональные кадровые резервы, а 45 победителей конкурса заняли управленческие должности.

«Благодаря проекту в кадровый резерв Минпросвещения уже вошли 122 участника. Это значит, что система образования России получает мотивированных, энергичных и подготовленных специалистов, готовых брать на себя ответственность и внедрять новые подходы. Мы рассчитываем, что новый сезон «Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволит нам открыть еще больше талантливых педагогов, управленцев и студентов, которые станут опорой для развития образования в стране», – отметила директор Департамента кадровой политики Минпросвещения России Ирина Кокоева.

В 2025 году проект «Флагманы образования» расширяет направления участия. Открыты четыре новых трека: «Медиа», «Государство», «Культура» и «Наставничество».

- «Медиа» – для тех, кто работает с образовательным контентом и технологиями.

- «Государство» – для участников, вовлечённых в развитие образовательной политики.

- «Культура» – для тех, кто вдохновляет учиться через искусство, традиции и российские ценности.

- «Наставничество» – для опытных профессионалов и тех, кто ищет поддержку на старте.

«Проект «Флагманы образования» – настоящий пример того, как система поддержки талантов работает на практике. Только за последний год 11 региональных и муниципальных команд прошли программу профессионального развития, 400 студентов получили возможность стажировок, а 78% участников «Педагогической пробы» выразили желание работать в образовательных учреждениях. Это показывает, что проект не только выявляет лидеров, но и помогает им найти свое место в профессии», – отметил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.

В пятом сезоне продолжит развиваться сообщество «Созвездие Флагманов образования» – открыт новый конкурсный отбор для тех, кто готов войти в число ведущих экспертов сферы образования. Эксперты проекта участвуют в ключевых событиях – от международных форумов до профильных сессий и образовательных интенсивов, представляют проект на внешних площадках и становятся наставниками для участников платформы «Россия – страна возможностей».

Расширение проектных направлений в 2025 году отражает стремление «Флагманов образования» отвечать на запрос времени – помогать педагогам становиться не только профессионалами своего дела, но и носителями ценностей, способными формировать осознанную гражданскую позицию у подрастающего поколения.

В 2025 году «Флагманы образования» не только расширяют направления участия, но и запускают новые сервисы для профессионального развития. Сервис «Оценка компетенций» поможет участникам понять свои сильные стороны. «Библиотека контента» – это подборка лекций, методических материалов и кейсов от экспертов. А «Каталог возможностей» соберет актуальные предложения от партнёров: гранты, стажировки, конкурсы и программы обучения.

В рамках открытия представили «Флагманские мастерские» – новый формат, где участники обсуждают важные темы вместе с экспертами. Каждая мастерская посвящена отдельному направлению: взаимодействию школы и семьи, воспитанию, управлению, проектной деятельности, работе с медиа и технологиями. Общение проходит в чатах, которые модерируют эксперты «Созвездия Флагманов образования». Там участники обмениваются опытом, получают практические советы и пробуют новые образовательные подходы. Наставники мастерской – педагоги-практики, активно работающие с цифровыми форматами и образовательными медиа.

Обновленная концепцию проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» была представлена на площадке Национального центра «Россия» в рамках презентации нового нацпроекта «Молодежь и дети».

Организатором события выступили: Росмолодёжь совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России, Госкорпорация «Роскосмос», Российское общество «Знание», АНО «Национальные приоритеты России», президентская платформа «Россия – страна возможностей», Движение Первых, Национальный центр «Россия», Добро.рф.