В Мордовии пройдет прямой эфир с региональным оператором по обращению с ТКО

Репортер

15 апреля в 12:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте пройдет прямой эфир с Евгением Коньковым, коммерческим директором ООО «РЕМОНДИС Саранск» - региональным оператором по обращению с ТКО в Мордовии.

Оставлять вопросы можно в комментариях под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время эфира.

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