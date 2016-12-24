В Мордовии пройдет прямой эфир с региональным оператором по обращению с ТКО

15 апреля в 12:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте пройдет прямой эфир с Евгением Коньковым, коммерческим директором ООО «РЕМОНДИС Саранск» - региональным оператором по обращению с ТКО в Мордовии.

Оставлять вопросы можно в комментариях под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время эфира.