В Мордовии пройдет прямой эфир с региональным оператором по обращению с ТКО

«В вас течет кровь героев!»
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
15 апреля в 12:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте пройдет прямой эфир с Евгением Коньковым, коммерческим директором ООО «РЕМОНДИС Саранск» - региональным оператором по обращению с ТКО в Мордовии.
Оставлять вопросы можно в комментариях под постом в паблике «Республика Мордовия» либо во время эфира.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции
Артём Здунов встретился с членами Мордовского делового товарищества
В Духовно-просветительском центре прошло мероприятие для школьников
В Мордовии чествовали работников сферы культуры