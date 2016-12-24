НЦ «Россия» подписал меморандумы о формировании единого подхода к разработке визуального кода страны

В Национальном центре «Россия» состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве, посвященных визуальному коду страны. Первый документ был подписан с Клубом инвесторов Москвы. Меморандум подразумевает совместную работу над визуальным образом России в сфере архитектуры и градостроительства. Второй документ НЦ «Россия» подписал с акционерным обществом «Марка». Меморандум посвящен совместной работе над продвижением визуального образа России.

Оба меморандума направлены на создание единой системы визуальной идентичности Российской Федерации, формирование четкого и ясного образа современной эпохи в нашей истории, а также на продвижение российских традиционных духовно-нравственных ценностей через архитектуру, дизайн и другие визуальные коммуникации.

Соглашение между Национальным центром «Россия» и Клубом инвесторов Москвы, который сегодня объединяет всех крупнейших застройщиков страны, подписали генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова и исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. Документ предусматривает разработку суверенного визуального кода, соответствующего развитию России на текущем историческом этапе и ориентированного на образ ее будущего. Формирование единого архитектурного кода будет учитывать архитектурные традиции России, а также визуальные и художественные особенности, соответствующие народам и национальностям страны. Владислав Преображенский отметил, что для успешной выработки архитектурного кода России необходима синергия усилий урбанистов, социологов, историков, культурологов, проектировщиков и, конечно же, строителей.

«Совместными усилиями Национального центра «Россия» и Клуба инвесторов будет организован диалог внутри экспертного сообщества, результатом которого станет выработка единых подходов к суверенному архитектурно-визуальному коду страны. В рамках подписанного сегодня меморандума мы будем проводить регулярные консультации, затрагивающие вопросы разработки государственных визуальных кодов в архитектуре, транслирующих государственные ценности и смыслы молодому поколению», — заявил Владислав Преображенский.

Вторым меморандумом стал подписанный документ о сотрудничестве между Национальным центром «Россия» и АО «Марка». Государственная компания — издатель и распространитель государственных знаков почтовой оплаты и филателистической продукции с уникальным дизайном. Вместе с НЦ «Россия» АО «Марка» планирует разработку и внедрение нового визуального стиля, который отражает суверенитет и лидерские позиции России в современном мире, олицетворяет ее уникальную историю, культуру и традиции, рассказал председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев.

«Национальный центр «Россия» реализует очень интересные проекты, и в их числе — экспертная программа «Вглядываясь в будущее», в рамках которой был подписан этот меморандум. России точно нужен культурный код, и работа в этом направлении уже ведется, но если раньше она не была формализована, то теперь это отточено в формулировках. Почтовые миниатюры, которые рисуют на марках, тоже часть визуализации. Мы надеемся, что Национальный центр «Россия» даст нам идеи, которые мы будем продвигать, помимо прочего, классическими цифровыми методами, например в виде красивых почтовых открыток с дополненной реальностью», — подчеркнул Дмитрий Панышев.

Национальный центр создает пространство для формирования единого визуального кода страны, сохраняющего культурное многообразие регионов и транслирующего ценности и смыслы через современные дизайнерские и архитектурные решения.

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»