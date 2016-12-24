Жители села Троицк Ковылкинского района обратились на прямую линию Президента с просьбой сделать им дорогу

Жители села Троицк Ковылкинского района в 2024 году обратились на прямую линию Президента страны с просьбой о ремонте дороги по улице Чапаева.

В далеком 2013 году на этой улице было отремонтировано всего 150 метров. С тех пор жители сами пытались поддерживать дорогу в пригодном для проезда транспорта состоянии, но уже весной прошлого года проехать по ней на легковом автомобиле стало практически невозможно.

Такая ситуация создает серьезные неудобства для местных жителей, а также затрудняет доступ для автомобилей экстренных служб.

Народный фронт в РМ призвал администрацию Ковылкинского района обратить внимание на данную проблему и принять меры по ремонту дороги на улице Чапаева.