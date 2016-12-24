В Мордовии с рабочим визитом находится Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков

11 апреля в Мордовию с рабочим визитом прибыл Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Вместе с Главой Мордовии Артёмом Здуновым он посетил Федеральный центр развития биотехнологий и медицины.

Напомним, центр открыт по поручению Президента страны на базе МГУ им. Н.П. Огарева в начале текущего года. Значительная часть финансирования - средства специальной части гранта Минобрнауки России «Приоритет-2030». Первая очередь Центра была введена в строй в 2024 году. Здесь работают лаборатории микробиологии, генно-инженерных биологических продуктов и клеточных технологий и призвана обеспечить разработку ключевых стадий производства и контроля качества биотехнологических препаратов на территории РФ и генетических исследований для медицины, фармацевтики и ветеринарии. Разработки ведутся при поддержке и по заказу индустриальных партнеров ГК «Талина» и ГК «Промомед».

Валерию Фалькову рассказали, что Центр развития биотехнологий и медицины – это передовая научно-образовательная структура, ориентированная на разработку инновационных лекарственных препаратов по принципу «от идеи до клиники», продуктов, необходимых для предприятий перерабатывающей промышленности.

Министр осмотрел лаборатории, которые вошли в структуру Центра. В общей сложности их семь, все они оснащены современным оборудованием и уже ведут разработки генно-инженерных биологических продуктов, таргетных форм фармпрепаратов, исследуют фармокинетику новых препаратов и микробиологический потенциал.

Было отмечено, что Центр – основа стратегического проекта «Медицина будущего», он не ограничится разработкой только биотехнологических лекарственных средств, а сконцентрируется на уникальных для нашей страны исследованиях препаратов природного происхождения, синтетических лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

В дальнейших планах – модернизация и аккредитация имеющихся лабораторий Центра, строительство уникального вивария и продолжение работ по доклиническим и клиническим исследованиям новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Таким образом, Центр внесет свой вклад в обеспечение полного цикла производства новых, в том числе биотехнологических, препаратов на территории России, в достижение лекарственного суверенитета. Продолжается и участие МГУ им. Н.П. Огарева и стратегических партнеров в федеральной программе «Приоритет-2030».

Также Валерий Фальков и Артём Здунов побывали на факультете биотехнологии и биологии вуза. В 2024 году кафедра биотехнологии, биохимии и биоинженерии выиграла проект Министерства науки и высшего образования РФ по созданию молодежных лабораторий. В одной из таких лабораторий, по разработке технологических основ получения кондуитов и гелевых субстанций для регенерации поврежденных соматических нервов и кровеносных сосудов, ведутся уникальные исследования в области регенеративной биомедицины.

На факультете создана и исследовательская лаборатория по подготовке высококлассных специалистов и расширению спектра биотехнологических разработок и продуктов, внедрению их в производство. Ученые работают над получением новых рас дрожжей для спиртовой и кормовой промышленности, разработкой технологии производства ксантана, уникальных аэрогелей, а также функциональных материалов нового поколения медицинского назначения.

Валерий Фальков отметил огромный вклад в создание Центра Главы республики Артёма Здунова: «У вас все это получилось, потому что ваш руководитель доказал, для чего это нужно республике и стране. Главное, чтобы здесь не просто развивалась наука, а чтобы студенты обучались и получали самые передовые знания».

После посещения Центра развития биотехнологий и медицины Министр науки и высшего образования России побывал на промышленных площадях стратегического партнера МГУ им. Н.П. Огарева – заводе «Биохимик» группы компаний «Промомед». Компания выпускает свыше 330 лекарственных препаратов, более 80 % которых входят в государственный перечень жизненно необходимых. «Промомед» тесно сотрудничает с образовательными учреждениями по подготовке профессионалов в области медицины, фармацевтики и биотехнологий, а также активно ведет совместную исследовательскую деятельность.

Экскурсию провел председатель совета директоров Группы «Промомед» Петр Белый. Валерий Фальков побывал в цехе по производству активных фармацевтических субстанций, который был открыт в 2023 году при участии Президента России Владимира Путина. Запуск цеха АФС позволил локализовать в нашей стране производство многих жизненно важных препаратов – от молекулы до готового продукта. В их числе Нилотиниб, который применяется для лечения рака крови, Ривароксабан, снижающий риск тромбообразования, и Долутегравир, используемый для терапии ВИЧ-инфекции.