В Мордовии пятеро местных жителей подозреваются в незаконном обороте пневматического оружия с повышенной дульной энергией

Сотрудниками УФСБ России по Республике Мордовия во взаимодействии с региональным МВД пресечена противоправная деятельность пятерых местных жителей, причастных к незаконному обороту пневматического оружия с повышенной дульной энергией.

В период с января по март 2025 года фигуранты, один из которых является несовершеннолетним, занимались торговлей оружием с дульной энергией свыше 7,5 Дж. По адресам их проживания проведены обыски, изъяты вещественные доказательства. В ходе допросов подозреваемые рассказали, что оружие покупали и продавали по интернету по цене от 15 до 20 тысяч рублей за единицу.

По выявленным фактам следственными органами возбуждены уголовные дела за покушение на незаконный сбыт и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж. Максимальное наказание за данные деяния предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

Свою вину в совершенных преступлениях местные жители признали полностью.