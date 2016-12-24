Глава Мордовии поручил отменить ранее принятые Правительством РМ параметры дифференцированных тарифов на электроэнергию

В Доме Республики 10 апреля состоялось обсуждение итогов введения дифференцированных тарифов на электрическую энергию для населения в зависимости от объемов потребления. Рабочее совещание провел Глава Мордовии Артём Здунов. В нем приняли участие представители кабинета министров и руководители региональных субъектов электроэнергетики.

В ноябре прошлого года Правительством республики были утверждены параметры дифференцированных тарифов. На 2025 год для населения был установлен следующий первый диапазон потребления электроэнергии: до 400 кВтч – квартиры в домах с централизованным или индивидуальным газовым отоплением; до 600 кВтч – квартиры в домах с электроплитами; до 600 кВтч – ИЖС с газовым отоплением. За потребленный абонентом объем электроэнергии сверх границы первого диапазона плата начисляется по более высоким тарифам. Например, тариф первого диапазона в городской местности у потребителей без электрических плит и электрического отопления составляет 4,83 руб/кВт.ч, второго диапазона – 7,3, в сельской местности – 3,57 (первый диапазон) и 5,39 (второй диапазон).

В результате за первые месяцы 2025 года Глава Мордовии получил большое количество обращений от граждан, которые жаловались на увеличение начислений за электроэнергию. Артем Здунов обратился к председателю Госкомитета по тарифам РМ Алексею Рязанову: сколько человек были вынуждены оплачивать счета по повышенному тарифу? По данным Госкомитета по тарифам РМ, в январе за границы первого диапазона вышли 6946 абонентов, в феврале – 6125 (2% от общего числа потребителей), в марте – 4961 абонент (1,5% от общего числа потребителей), из них 1109 – абоненты МКД и 3852 – абоненты ИЖС.

«Я ориентируюсь не на проценты, а на обратную связь от людей. 15 тысяч человек затронуло повышение, это очень много, - сказал Артём Здунов. - Поступают обоснованные жалобы от людей. Вот сейчас межсезонье. Предположим, отопление отключили. Люди должны бояться лишний раз включить отопительный прибор? Садоводам что делать летом? Надо включать насос, у кого-то автополив. Просто поясните, что делать людям?»

Глава республики выслушал мнения представителей кабинета министров и руководителей региональных субъектов электроэнергетики. По итогам обсуждения параметры диапазона потребления электроэнергии были признаны заниженными, а решение Правительства - социально неориентированным. Чтобы снять с населения затраты по оплате электроэнергии при потреблении сверх нормы, было принято решение о корректировке границ первого диапазона потребления электроэнергии по ряду категорий потребителей. Уточненные значения показателей будут приняты в ближайшее время и начнут действовать с 1 апреля.

«Позицию всех заинтересованных сторон мы услышали, «Россети» тоже за пересмотр параметров. Но надо делать это разумно, чтобы наши люди не страдали, - подчеркнул Артём Здунов. - Сейчас и дачный сезон начинается, поэтому давайте нормальный, понятный режим введем».

В ходе обсуждения была отмечена важность своевременного снятия и передачи показаний приборов учета электроэнергии, как жителями, так и самими сбытовыми и сетевыми организациями (в случае, когда счетчик находится вне досягаемости абонента или не оборудован системой удаленной передачи данных). Несвоевременная передача показаний приборов учета, особенно за несколько периодов, приводит к превышению границ первого и второго диапазонов и, соответственно, к повышенным начислениям.

«Счетчики все исправно у нас работают?» - спросил электросетевиков Глава республики. Директор филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго» Михаил Суворов сообщил: «На пять лет мы максимально распланировали план для внедрения автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), чтобы показатели могла снимать сама сетевая компания. Плюс к этому мы ведем работу по выдаче потребителям из частных домовладений пультов для самостоятельного снятия показаний».

Артём Здунов подчеркнул: работа по наведению порядка в этой сфере должна быть продолжена. Дисциплина потребителей в передаче показаний – залог обоснованных счетов за электроэнергию.