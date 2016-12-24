Помощник Президента РФ Николай Патрушев и полпред Игорь Комаров посетили «Порт Тольятти»

В первый день навигации 2025 года в Тольятти Помощник Президента РФ Николай Патрушев познакомился с работой одного из крупнейших логистических центров Поволжья.

Вместе с помощником Главы государства портовый комплекс посетили полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и другие руководители федеральных и региональных ведомств. О работе порта Тольятти гостям рассказали генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот» Александр Герасименко и генеральный директор ПАО «Порт Тольятти» Павел Королев.

Гости осмотрели территорию порта – причалы, перегрузочную технику и контейнерный терминал вместимостью 1800 TEU. Удобное географическое расположение и развитая инфраструктура делают порт Тольятти одним из ключевых элементов межрегиональной торговли и перевозок; сегодня он обеспечивает потребности в перевозках пассажиров и грузов, минеральных удобрений, а также погрузочно-разгрузочные работы на все виды транспорта.

Александр Герасименко рассказал о реализации программы реконструкции и модернизации производственных мощностей порта Тольятти, которая направлена на обеспечение эффективности работы агропромышленного комплекса Самарской области. Результатом этой программы уже стало увеличение перевалки сельхозпродукции с 2018 г. в 9 раз до 550 тыс. тонн и рост общего грузооборота в 5 раз.

На вопрос Николая Патрушева о планах по развитию руководитель порта сообщил, что в краткосрочной перспективе, до 2030 года, предусмотрено строительство третьего универсального складского комплекса, еще одного причала, приобретение флота и модернизация инфраструктуры: «В связи с тем, что мы со всех сторон ограничены другими предприятиями – вширь не можем развиваться, мы развиваемся внутри, и вот как раз первый причал находится на реконструкции, это ежегодная история, мы в это вкладываемся и понимаем зачем».

По мнению полномочного представителя Президента Игоря Комарова, потенциал порта необходимо использовать максимально. Важно продолжать развитие портовой инфраструктуры и выстраивать новые логистические цепочки с учетом возможностей и потребностей предприятий Самарской области и других субъектов РФ, которые граничат с регионом или имеют транспортную связанность с грузовым портом.