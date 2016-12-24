В Саранске пройдут Всероссийские соревнования МЧС на Кубок Главы Республики Мордовия по пожарно-спасательному спорту

«Вы генерируете энергию и дарите ее людям!»
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
В столице Мордовии с 15 по 17 апреля за Кубок Главы Республики Мордовия по пожарно-спасательному спорту будут бороться команды из 13 регионов.
Первые состязания пройдут 15 апреля в 10:20 в Центре олимпийской подготовки. Участникам предстоит продемонстрировать навыки в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни и посоревноваться в двоеборье.
Вход свободный.
Поделиться в соц. сетях:
В Мордовии чествовали работников сферы культуры
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с детьми участников специальной военной операции