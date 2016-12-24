В Саранске пройдут Всероссийские соревнования МЧС на Кубок Главы Республики Мордовия по пожарно-спасательному спорту

В столице Мордовии с 15 по 17 апреля за Кубок Главы Республики Мордовия по пожарно-спасательному спорту будут бороться команды из 13 регионов.

Первые состязания пройдут 15 апреля в 10:20 в Центре олимпийской подготовки. Участникам предстоит продемонстрировать навыки в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, подъеме по штурмовой лестнице на второй и четвертый этажи учебной башни и посоревноваться в двоеборье.



Вход свободный.