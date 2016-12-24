В Мордовии готовятся к открытию исторического мемориала «Сурский рубеж»

29 апреля в Мордовии состоится торжественное открытие Мемориального комплекса «Сурский рубеж». Монумент призван увековечить память о трудовом подвиге жителей республики во время Великой Отечественной войны. Суровой зимой 1942 года уроженцы Мордовии строили линию оборонительных сооружений на реке Сура, проявляя самоотверженность и героизм.

В основу проекта легли настоящие судьбы тружеников тыла, которые внесли неоценимый вклад в защиту Родины. Мемориал, включающий в себя художественный горельеф, памятник и информационные панели, станет ярким напоминанием о подвиге строителей. Он разместится в парке села Большие Березники недалеко от исторического места оборонительных сооружений.

На территории Мордовии была возведена оборонительная линия длиной 80 километров. Для большинства строителей она стала линией собственной жизни. В возведении Сурского рубежа приняли участие около 70 тысяч уроженцев нашей республики, в основном женщины, дети и пожилые люди. Работа проводилась в тяжелейших условиях. В первую военную зиму морозы достигали сорока градусов. На территории Мордовии оборонительные сооружения были построены за 45 дней. Работы завершились 19 января 1942 года.

Сурский рубеж стал символом беспримерного подвига обычных людей, о котором помнят и сегодня. В республике проведена масштабная работа по сбору материалов о жизни героев–строителей.

Мемориал открывается в год празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, Год защитника Отечества в России и исторической памяти в Мордовии. Он станет не только напоминанием о подвигах наших соотечественников, но и важной частью культурного наследия Мордовии.