В Мордовии и регионах России вновь проведут Диктант на мокшанском и эрзянском языках

В этом году Всероссийская образовательная акция «Диктант на мокшанском и эрзянском языках» пройдет 15 апреля. Знание родного языка проверят жители Мордовии и многих российских регионов с компактным проживанием мордовского народа.

В Саранске открытой площадкой для проведения акции станет МГУ им. Н.П. Огарева (главный корпус, филологический факультет, аудитории 406, 408). Начало диктанта в 13:00.

В районах республики и регионах страны местом проведения диктанта станут школы, библиотеки и другие учреждения образования и культуры. По итогам диктанта всем участникам, желающим получить сертификат с указанием оценки, будут направлены электронные сертификаты.

Организатором акции является Поволжский центр культур финно-угорских народов при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ.