В Саранске УК использовала поддельный протокол для повышения платы за управление домом

В Октябрьском районе Саранска сотрудники прокуратуры по обращению местных жителей провели проверку исполнения жилищного законодательства.

Выяснилось, что управляющей компанией на основании протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от июля 2023 года была повышена плата за управление, содержание и текущий ремонт общего имущества.

Однако, было установлено, что фактически собрание не проводилось, собственники помещений участия в нем не принимали, бюллетени для голосования собственники помещений не подписывали.

В этой связи прокуратурой района в орган дознания были направлены материалы проверки. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права в целях его использования).