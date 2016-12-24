Подай заявку на конкурс Президентской академии для учеников 9-10-11 классов «АбитурИОН» до 14 апреля

Институт общественных наук Президентской академии продолжает приём заявок на конкурс творческих и проектно-исследовательских работ «АбитурИОН». Победители и призёры заключительного этапа получат скидки на обучение и 7 дополнительных баллов к ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении на программы бакалавриата и специалитета ИОН Президентской академии.

Приглашаем учеников 9-10-11 классов, которые хотят получить опыт исследовательской и проектной работы, навыки защиты проекта, обратную связь и рекомендации от авторитетных учёных и экспертов.

Конкурс пройдёт в 2 этапа:



● в рамках отборочного этапа необходимо предоставить исследование или проектную работу на одну из предложенных тем до 14 апреля

● в рамках заключительного этапа, который пройдёт 27 апреля, пройдёт очная защита лучших проектов.

Все участники конкурса приобретут навыки, которые помогут в проведении исследований и подготовке проектов, рекомендации и обратную связь от авторитетных экспертов, а также сертификат об участии в конкурсе. Призеры конкурса получат сертификат на скидку 10% на обучение на программах бакалавриата ИОН Президентской академии. Победители конкурса получат сертификат на скидку 20% на обучение на программах бакалавриата ИОН РАНХиГС (при условии набранной суммы конкурсных баллов не менее 225 баллов без учета индивидуальных достижений) и дополнительные 7 баллов к ЕГЭ за индивидуальные достижения при поступлении. Обратите внимание, что получить дополнительные баллы ЕГЭ и иные льготы при поступлении могут только ученики 11-х классов.

На конкурсе представлен широкий спектр тем, вы можете провести исследование в области современной психологии, современных исследований общества, истории и историографии, филологии и перевода, политологии и публичной политики, рекламы, цифровых продуктов и ИИ, а также урбанистики и городских исследований.

Подробную информацию можно найти на странице конкурса. Заявку необходимо направить на адрес: shevchenko-ka@ranepa.ru, в теме письма указать Конкурс «АбитурИОН».

Выбери интересную тему, проведи актуальное исследование и получи льготы при поступлении в Институт общественных наук Президентской академии!