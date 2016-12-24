Более 30 проектов от Мордовии представлено в пятом сезоне конкурса «Ты в игре»

Завершился прием заявок на пятый сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». В этом году их поступило рекордное число – 5582 проекта из всех регионов России. От Мордовии подано 33 заявки, больше всего в номинации «Дети в спорте». Представлены проекты по киберспорту, бальным танцам, гимнастике, баскетболу, бадминтону, хоккею и другие.

10 апреля будут объявлены полуфиналисты юбилейного сезона «Ты в игре». Они пройдут образовательный акселератор и получат знания и инструменты для масштабирования своих проектов.

Участники конкурса поборются за победу в пяти основных и трех специальных номинациях. Победители в каждой из основных номинаций конкурса получат 300 000 рублей на развитие своих проектов, а лучший проект сезона – Гран-при размером 1 000 000 рублей.

Каждый сезон проекты участников оценивают лучшие эксперты отрасли. В пятом сезоне в экспертный совет «Ты в игре» вошли олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, заместитель Председателя Правительства – Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, чемпион мира и Европы по фигурному катанию Илья Авербух, заслуженный журналист России Дмитрий Губерниев и другие. Обратную связь авторы проектов получат от большой команды настоящих профессионалов.

В пятом сезоне «Ты в игре» значительно усилен акцент на образовательную составляющую и укреплен блок наставничества. В течение нескольких недель с полуфиналистами и финалистами будут работать эксперты образовательного акселератора, чтобы помочь участникам улучшить навыки в области спортивного менеджмента, повысить профессиональные компетенции и отточить их проекты, предоставляя возможность взглянуть на них под разными углами. Полученные прикладные знания и инструменты позволят участникам успешно масштабировать свои проекты в будущем.