В Саранске назвали рекомендуемые цены на продукты на предстоящей продовольственной ярмарке

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12 апреля в Саранске состоится ярмарка по продаже продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. В ярмарке примут участие сельхозтоваропроизводители и крестьянско-фермерские хозяйства со всех районов республики.
Покупателям предложат широкий ассортимент продуктов - мясные и колбасные изделия, полуфабрикаты, молочную продукцию, сыры и масло сливочное, яйца, овощи, сахар и т.д.
Торговля развернется на следующих площадках:
- ул. Ботевградская (от ул. Полежаева до ул. Васенко)
- ул. Ульянова (от ул. Энгельса до ул. М. Расковой)
- пр. 60 лет Октября (от ул. Веселовского до бульвара Веденяпиных)
- пр. 70 лет Октября (от ул. Косарева до ул. Севастопольская).
На ярмарке будут работать волонтеры для оказания помощи пожилым гражданам.
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