В Мордовии предприниматели могут бесплатно заявить о себе на витрине креативных индустрий

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжают поддерживать региональный малый и средний бизнес. В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» в республике начала работать площадка для самозанятых творческих профессий и предпринимателей креативных сфер.

Витрина креативных индустрий позволяет региональному бизнесу бесплатно заявить о себе и представить свою продукцию на площадке Центра «Мой бизнес». Информация с визуальным оформлением доступна не только жителям региона, но и далеко за ее пределами.

Ознакомиться с площадкой можно по ссылке. Предпринимателям и самозанятым Мордовии, желающим разместить информацию о себе и своем бизнесе, необходимо заполнить заявку.

Обо всех мерах господдержки, на которые могут рассчитывать субъекты малого и среднего бизнеса Мордовии можно узнать по телефону «горячей линии» в Саранске: 24-77-77.